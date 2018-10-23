Священники неканонической церкви в Киеве попытались проникнуть в храм УПЦ

Каноническая Украинская православная церковь заявила о попытке проникновения в храм при Бучанской исправительной колонии священников неканонической церкви.

«Сегодня три человека, из них два «священника Киевского патриархата» достаточно настойчиво и нагло пытались проникнуть в храм святой Анастасии Узорешительницы. Узнав, что это клирики УПЦ КП, община тюремного храма стала на его защиту и не пустила их», – сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Нам обещают, что все будет тихо-мирно, никаких захватов, а здесь хотят в храм попасть. Где вы были все 20 лет существования этого храма?» – приводит РИА «Новости» слова настоятеля храма протоиерея Николая Могильного.

Настоятель отметил, что попытка проникновения свидетельствует строго о противоположном обещаниям руководства неканонических церковных структур.

Ранее Русская православная церковь объявила Константинопольского патриарха Варфоломея в раскольничестве и заявила, что он больше не может считаться духовным лидером мирового православия.

Священный синод РПЦ принял решение прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в связи с антиканоническими решениями по раскольническим церквям и их главам на Украине. Также Московский патриархат ответил на слова Варфоломея об отсутствии выбора у РПЦ.