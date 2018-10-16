Московский патриархат ответил на заявление Варфоломея об отсутствии выбора у Русской церкви

Секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата Игорь Якимчук, комментируя предложение Варфоломея смириться с автокефалией на Украине, заявил, что РПЦ не обязана подчиняться Константинопольскому патриарху.

Якимчук заявил, что в РПЦ не согласны с позицией Варфоломея о том, что Константинополь обладает исключительными правами, передает РБК.

«Православный Вселенский собор не предусматривает особых привилегий для Константинопольского патриархата. Кроме привилегий чести, не дающих каких-либо властных полномочий вне предела этой церкви. Соответственно, никакой нужды подчиняться решениям Константинополя ни у Русской православной церкви, ни у какой-либо другой нет», – отметил Якимчук.

Поведение Варфоломея он назвал «неправославным католическим», когда одному из предстоятелей присваиваются некие особые полномочия. «Русская церковь не согласна с таким подходом. Он нарушает чистоту православной веры», – сказал Якимчук.

В понедельник Варфоломей заявил, что не намерен отступать в вопросе предоставления автокефалии украинской церкви, и пожаловался на «черную пропаганду» России.

В воскресенье в РПЦ заявили, что патриарх Варфоломей больше не может считаться духовным лидером мирового православия.

Священный синод РПЦ принял решение прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за антиканонических решений по украинским раскольническим церквям и их главам.