Патриарх Варфоломей пожаловался на «черную пропаганду» России

Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что «хорошо осведомлен о черной пропаганде» России, которая якобы ведется по вопросу украинского раскола.

В своем выступлении в Стамбуле по случаю 150-летия со дня образования Греческой общины, он заявил, что решения Вселенского патриархата юридически обязательны для всех в пределах православия, «нравится это русским братьям или нет», сообщает Orthodoxia.info.

Он добавил, что хорошо осведомлен «об усилиях российской стороны по финансированию статей и ведению черной пропаганды», которые необходимы для нанесения «ответного удара по Вселенскому патриархату».

Ранее в РПЦ заявили, что патриарх Варфоломей больше не может считаться духовным лидером мирового православия.

Священный синод РПЦ принял решение прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за антиканонических решений по украинским раскольническим церквям и их главам.