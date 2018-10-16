Захарова посмеялась над версиями британских властей о «влиянии России»

Официальный представитель МИД Мария Захарова посмеялась над тем, что у британского правительства есть несколько версий «влияния России на демократические процессы и использования дезинформации».

Захарова привела выдержки из британской прессы на своей странице в Facebook:

«1. Правительство Великобритании не располагает свидетельствами того, что зарубежные страны, в том числе Россия, успешно использовали дезинформацию для влияния на британские демократические процессы, говорится в официальном ответе кабмина на доклад комитета Палаты общин по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ под названием «Фейковые новости».

2. Комитет Палаты общин британского парламента по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ недоволен ответом правительства на доклад под названием «Фейковые новости», – процитировала СМИ Захарова.

После чего дипломат спрашивает, «сколько у британского правительства версий «влияния России на демократические процессы и использования дезинформации»? Одна для союзников и их солидарности. Другая для своего парламента. Смешно».

Ранее Захарова напомнила Британии об оставшихся без ответа вопросах по Скрипалям.