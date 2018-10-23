Роскомнадзор внес ясность в данные о штрафе крымскому телеканалу

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский опроверг информацию о том, что ведомство якобы оштрафовало «Вести-Крым» за публикацию видеозаписей нападения Владислава Рослякова на колледж в Керчи.

«Я призываю журналистов не пользоваться подпольными источниками информации и обращаться за официальным комментарием в Роскомнадзор. Я официально эту информацию опровергаю: никаких штрафов в адрес ТРК Крым, «Вести-Крым» ни из центрального аппарата Роскомнадзора, ни из нашего территориального управления не поступало», – сказал Ампелонский, передает РИА «Новости».

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что Роскомнадзор оштрафовал «Вести-Крым» (ГТРК «Таврида»), которые опубликовали видео нападения на керченский колледж с камер наблюдения. На видео показано, как Росляков заходит в помещение с двумя сумками и оставляет одну из них в коридоре. Затем показаны кадры взрыва и расстрела нескольких человек.

На прошлой неделе Росляков устроил нападение на колледж, подорвав взрывное устройство и открыв стрельбу. Жертвами стали 20 человек, стрелок покончил с собой.