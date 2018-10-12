Опубликовано видео нападения на керченский колледж

ГТРК «Таврида» опубликовала видео с камер наблюдения, установленных в керченском колледже, которые зафиксировали нападение Владислава Рослякова на студентов и взрыв в учебном заведении.

На видео, опубликованном на YouTube, показано, как Росляков заходит в помещении с двумя сумками, как оставляет одну из них в коридоре. Видно, что он одет в футболку с надписью «Ненависть». Затем показаны кадры взрыва и расстрела нескольких человек.

Также видно, что в некоторых классах Росляков устраивал беспорядочную стрельбу – по компьютерам, огнетушителям.

Внимание, видео содержит сцены насилия.

Напомним, в среду Владислав Росляков взорвал бомбу и устроил стрельбу в Керченском политехническом колледже. После этого он застрелился.

Жертвами стали 20 человек.