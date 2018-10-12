Власти Германии ответили на запрос о «вмешательстве» России в дела Ливии

В Берлине не знают о деятельности российских военнослужащих на востоке Ливии, заявили в МИД Германии в ответ на запрос представителя партии «Союз-90»/«Зеленые» Франциски Брантнер.

В Берлине отметили, что в диалоге «со всеми вовлеченными сторонами, включая Российскую Федерацию» настаивают, что стабилизация обстановки в Ливии требует решительной поддержки мировым сообществом официального представителя ООН в Ливии Гассана Саламе, передает Deutsche Welle.

В начале октября The Sun сообщило, что на востоке Ливии находятся «десятки офицеров российской военной разведки ГРУ и ее спецназа», которые прибыли «для обучения и поддержания канала связи». Официально Москва опровергла эту информацию, однако источник, близкий к российскому Минобороны, подтвердил присутствие российских военных в Ливии.

Гражданская война в Ливии началась вскоре после свержения в 2011 году диктатора Муаммара Каддафи, правившего Ливией фактически более 40 лет. Вооруженные группировки контролируют обширные части территории страны. При этом признанное международным сообществом временное правительство страны имеет ограниченное влияние.