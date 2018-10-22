Ученые предрекли миру ливни и наводнения

Ученые рассчитали, что на Земле рост средней температуры приведет к мощнейшим ливням и наводнениям, которые будут гораздо мощнее и сильнее, чем раньше ожидалось по прогнозам.

Цзябо Инь и его коллеги из университета Уханя в Китае проанализировали данные за последние полвека с метеорологических станций в разных уголках мира и определили, как будет меняться ситуация в будущем при росте температур, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Nature Communications.

Китайские физики рассчитали, насколько участятся ливни и наводнения в ближайшие года. Согласно результатам, нынешние прогнозы преуменьшают масштабы и частоту повышения уровня осадков и связанных с ними потопов. По данным ученых, к печальным последствиям приведет не только повышение средней температуры, но и антропогенные факторы. Например, вырубка лесов и изменения в характере использования земельных ресурсов.

Ученые рассказали, что наводнения больше всего затронут север США, юг Китая, Северную и Западную Европу и южные регионы Канады. На некоторых территориях частота ливней и потопов с каждым дополнительным градусом жары будет увеличиваться на 40%.

По расчетам физиков исключением станет только Россия, где количество осадков всех типов за последние 50 лет только снижалось и продолжит понижаться. Отмечается, что для России проблемой могут стать не наводнения в результате осадков, а засухи и пылевые бури.

Ранее сообщалось, что последствия от глобального потепления дороже всего обойдутся США. По данным ученых, Россия тоже пострадает, однако для нее будут и плюсы.