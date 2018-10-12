Саудовская Аравия захотела перерабатывать российскую нефть

Нефтяная компания Saudi Aramco рассматривает возможность создания совместных предприятий с «Роснефтью» и ЛУКОЙЛом, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

Речь идет о создании предприятий в нефтеперерабатывающей отрасли и компаний для своповых операций по поставкам нефти на нефтеперерабатывающие заводы по всему миру, передает ТАСС.

«Мы наращиваем наши мощности по переработке, и скоро они достигнут 10 млн баррелей в сутки. Мы не можем обеспечить их загрузку только саудовской нефтью, нам нужно дополнительное сырье, а Россия – второй по величине экспортер нефти после нас», – сказал он.

Он отметил, что в Эр-Рияде обратили внимание на то, что «Роснефть» и ЛУКОЙЛ начали инвестировать в переработку по всему миру. «Мы можем совместно с нашими российскими партнерами создавать совместные предприятия на этих НПЗ. Мы могли бы поставлять нефть на эти заводы», – добавил министр.

Впервые «Роснефть» и Saudi Aramco обсудили кооперацию в нефтепереработке, нефтехимии и трейдинге еще в 2017 году.