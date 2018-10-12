У «Силовых машин» возникли проблемы с крупным контрактом во Вьетнаме

У проекта ТЭС «Лонг Фу-1», реализуемого российскими «Силовыми машинами» во Вьетнаме, из-за санкций заморозили взаиморасчеты, сроки срываются, а компании грозят штрафы.

«Силовые машины» столкнулись с блокировкой взаиморасчетов, поскольку вьетнамские банки не имеют налаженной схемы работы с санкционными компаниями, пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

Компания занимается строительством ТЭС «Лонг Фу-1» по контракту на 930,6 млн долларов. «Силовые машины» отвечают за проектирование, организацию финансирования и поставку оборудования. Заказчиком проекта выступает государственная PetroVietnam (PVN).

В «Силовых машинах» в ответ на вопрос журналистов признали отставание от графика: задержка первого для первого блока может составлять 18 месяцев, второго – 15.

Для решения проблем компания предлагает перевести стоимость контракта из долларов в евро и сделать валютой платежа рубль, просит предоставить госгарантии от Вьетнама для обеспечения кредиторов или снятия с себя организации финансирования проекта.

В январе 2018 года компания «Силовые машины» заявляли, что включение фирмы в санкционный список США противоречит нормам ВТО и является незаконным ограничением рынка.