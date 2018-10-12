Наличие сейфа для оружия у керченского стрелка поставили под сомнение

Правоохранители осмотрели территорию около дома керченского стрелка Владислава Рослякова и не нашли сейфа, в котором тот мог хранить оружие, сообщает источник в правоохранительных органах.

«Что касается места, которое видно на кадрах, то, вероятнее всего, его уже обследовали сотрудники правоохранительных органов, и никакого сейфа на пустыре не обнаружили», – передает слова источника РИА «Новости».

Напомним, 21 октября канал РЕН ТВ опубликовал видеозапись, как молодой человек несет некий предмет на пустырь возле дома. Телеканал сообщил, что в тот момент студент нес сейф, который позже закопал в этом месте.

Собеседник агентства заметил, что предмет, который тащил человек на видео «легкий слишком, не годится для хранения оружия».

Между тем, учреждения, выдававшие медицинские справки Рослякову для покупки оружия, проверит минздрав Крыма. Об этом сообщил глава ведомства Николай Деркач, передает ТАСС.

«Там несколько справок выдается, есть сертификат психиатра, сертификат нарколога. Психиатр, нарколог – это в психоневрологическом диспансере Керчи, справка общая – в поликлинике Керченской. Там два сертификата и сама непосредственно справка на приобретение оружия», – сообщил министр.

17 октября студент Владислав Росляков взорвал бомбу и устроил стрельбу в своем политехническом колледже. Источник сообщал, что Росляков планировал нападение с января 2017 года.