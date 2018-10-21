Керченский стрелок закопал сейф на пустыре

Устроивший стрельбу в керченском колледже Владислав Росляков перед нападением, вероятно, закопал сейф на пустыре, сообщают СМИ.

РЕН ТВ опубликовал видеозапись того, как Росляков несет сейф на пустырь, использовавшийся им в качестве полигона.

Телеканал сообщает, что, по некоторым данным, Росляков закопал этот сейф.

По мнению канала, содержимое сейфа может пролить свет на случившуюся позднее трагедию.

Канал напоминает, что незадолго до нападения Росляков сжег тетради, фотографии, флэшки, сим-карту, а также библию.