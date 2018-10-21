Названа причина смертельной аварии в Подмосковье

Автобус ПАЗ выехал на встречную полосу во время обгона и столкнулся с микроавтобусом, в результате чего погибли четыре человека, сообщили в ГУ МВД по Московской области.

«Водитель автобуса ПАЗ выехал на встречную полосу во время обгона, где столкнулся с микроавтобусом «Ивеко», в результате чего погибли четыре человека и еще десять пострадали», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы подмосковного управления МВД.

В администрации Дмитровского района сообщили о 13 пострадавших.

В МЧС России по Московской области рассказали, что произошло попутное боковое столкновение маршрутки с автобусом, в итоге маршрутка перевернулась на бок, передает РИА «Новости».

«Движение на участке автодороги затруднено по одной полосе, возгорания и разлива топлива нет», – уточнили в управлении.

Последствия аварии ликвидируют 26 человек и девять единиц техники.

Ранее в воскресенье в Дмитровском районе Московской области столкнулись два автобуса, в результате чего погибли четыре человека.