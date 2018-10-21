В ДТП с автобусами в Подмосковье погибли четыре человека

В Дмитровском районе Московской области столкнулись два автобуса; погибли четыре человека, сообщили в ГУ МВД по Московской области.

«Около 17.40 мск на 18-м километре автодороги А-108 столкнулись микроавтобус и автобус. По предварительным данным, десять человек пострадали, еще четверо погибли», – сообщили ТАСС в пресс-службе подмосковного управления МВД.

По данным источника в правоохранительных органах, в маршрутке находились 14 пассажиров и водитель.

Движение автотранспорта на участке автодороги затруднено.