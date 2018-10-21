Житель Кузбасса расстрелял двоих сыновей из дробовика

В поселке Пача Яшкинского района Кемеровской области обнаружены тела трех человек с огнестрельными ранениями; выяснилось, что мужчина расстрелял из дробовика двоих сыновей и покончил жизнь самоубийство, сообщает СУ СК по региону.

«21 октября 2018 года около 9 часов утра по местному времени (около 6.00 мск) в п. Пача Яшкинского района обнаружены тела троих человек с огнестрельными ранениями», – сообщается на сайте СУ СК.

Возбуждено дело по статье «убийство двух и более лиц».

Следователи выяснили, что 68-летний мужчина расстрелял приемного 42-летнего сына и родного 31-летнего сына. После этого он отправился на берег реки и застрелился сам.

«Устанавливается мотив, обстоятельства совершенного преступления. Проверяется законность нахождения у мужчины обреза охотничьего ружья, из которого он предположительно произвел выстрелы. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщили в СУ СК.

Портал City-N сообщает, что мужчина стрелял из дробовика, а до своих жертв добирался на велосипеде. В одного из убитых он произвел пять выстрелов.

«Причиной убийства стал застарелый конфликт. Семья являлась неблагополучной – отец и один из сыновей имели судимости, другой сын тоже имел плохую характеристику. Погибшие были совершеннолетними», – отметил источник издания.

Жертвы проживали в разных домах. Сначала стрелок приехал к одному из сыновей и застрелил его, а после поехал ко второму.