Боевые корабли ВМФ России вошли в китайский порт

Отряд кораблей Тихоокеанского флота во главе с ракетным крейсером «Варяг» прибыл с деловым заходом в китайский порт Циндао, сообщила пресс-служба фото.

Вместе с «Варягом» в порт прибыли большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и большой морской танкер «Борис Бутома», передает «Интерфакс».

Визит продлится до 25 октября.