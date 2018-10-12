Латвии предсказали потерю значительных объемов транзита угля из России

Большая часть Европы к 2030 году намерена отказаться от использования угля в энергетике. Предвидя потери, Россия начала развивать перевалочные мощности на востоке, из-за чего Латвия рискует в ближайшие годы потерять значительные объемы транзита этого сырья.

На данный момент уголь занимает 39% в общем объеме грузов Рижского порта, причем единственный поставщик сырья – Россия. Через Ригу проходит 6% российского угольного экспорта, сообщает DELFI со ссылкой на программу «Личное дело» Русского вещания LTV7.

Главным же покупателем угля являются страны Евросоюза – туда направляется около 83% данного сырья. Основные покупатели – Нидерланды (21%), Германия (20%) и Италия – 13%.

Однако теперь проблему для Латвии составляет подписанное европейскими странами Парижское соглашение, по которому предусматривается отказ от использования угля в качестве топлива.

В 2017 году в Бонне прошла 23-я климатическая конференция ООН, по итогам которой 34 государства и региона, а также 24 компании вступили в «Альянс против угля».

Члены этого Альянса обязались отказаться от использования угля в энергетике и установить мораторий на новые угольные станции без технологий улавливания выбросов. В коалицию вошли Нидерланды (21% поставок), Италия (13%), Бельгия (4%), Швеция (4%), Дания (3%), Франция (2%), Финляндия (2%).

Координатор политики угля Климатической сети Европы Джоанна Флисовска рассказала, что большая часть Европы прекратит использовать уголь к 2030 году. Так, например, французские угольные ТЭС будут закрыты уже в 2021 году.

Главных решений по этому вопросу ждут от Германии, так как именно она является главным импортером российского угля в Европе.

Управляющий по развитию бизнеса RB Rail Каспарс Бришкенс выразил уверенность, что если бы не ремонт оборудования в Усть-Луге (порт в Ленинградской области), то падение объемов перевалки угля было бы зафиксировано уже в 2018 году.

Он добавил, что «Латвия, как транзитная платформа для этого потока, может потерять значительные объемы». При этом данный объем вряд ли упадет до нуля в течение ближайших пяти лет; вероятно, он «сохранится на отметке чуть больше 10 млн».

В Риге предположили, что, предвидя проблемы на западе, Россия решила развивать перевалочные мощности на востоке. Например, в данный момент порт Ванино в Хабаровском крае проходит модернизацию: через два года он сможет переваливать до 40 млн тонн угля в год вместо нынешних 20 млн.

Однако управляющий Рижского порта Ансис Зелтиньш пока сохраняет спокойствие: «Если мы смотрим на следующие пять лет, думаю, вряд ли что-то изменится. Активно работаем на привлечение других грузов. В этом году перевалим больше миллиона тонн зерна».