Лукашенко потребовал срочно отменить запрет на продажу спиртного ночью

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился в течение суток отменить ограничения на продажу алкоголя с 23.00 до 7.00; эта мера была в виде эксперимента применена с 1 октября в Минске и ряде районов, сообщает администрация белорусского лидера.

«Президент, ознакомившись с представленной ему информацией, принял решение в течение суток отменить эти непродуманные решения», – передает РИА «Новости» заявление администрации президента.

Отмечается, что подобные однобокие запреты не помогают борьбе с пьянством и алкоголизмом, а только способствуют росту теневого рынка и криминальной сферы.

С 1 октября Минский городской исполнительный комитет ограничил на год продажу алкоголя, пива и слабоалкогольных напитков ночью. Розничную торговлю алкоголем ночью предлагалось разрешить только в объектах общественного питания на розлив.

Администрация президента Белоруссии отмечает, что спрос всегда находит предложение, поэтому возможна «продажа из-под полы таксистами, рост употребления любых спиртосодержащих жидкостей» и т.д.

«И как результат увеличение количества правонарушений и алкогольных отравлений, дополнительная нагрузка на систему здравоохранения и расход бюджетных средств. Все это также наиболее вероятные последствия подобных запретов», – отметили в администрации президента.

В ведомстве подчеркнули, что решение проблемы должно носить комплексный характер. Основной упор должен быть направлен на меры профилактического и воспитательного характера, формирования моды на здоровый образ жизни.