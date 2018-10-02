В Балтийском море загорелся пассажирский паром

Пассажирский паром под флагом Литвы загорелся в Балтийском море и потерял ход, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

«Судно не на ходу, находится в дрейфе. Задействована система аварийного пожаротушения углекислым газом», – передает ТАСС слова представителя Росморречфлота.

Он отметил, что Морской спасательно-координационный центр ведомства координирует поисково-спасательную операцию. В ней участвуют также представители Литвы.

Пожар возник в машинном отделении после взрыва. Паром в этот момент находился в 135 км от Калининграда, передает РИА «Новости».

«На борту находились 335 человек, в том числе 37 человек экипажа», – отметил представитель Росморречфлота.

Судно называется Regina Seaways. Экипаж, как утверждается, контролирует ситуацию.

В то же время поступают противоречивые сведения об эвакуации пассажиров – по данным Росморречфлота, все они эвакуированы, однако 360tv со ссылкой на Морской спасательно-координационный центр «Калининград» опровергает эту информацию.

«Сейчас идет спасательная операция», – сообщили в центре.

Погибших в результате инцидента нет.

К горящему парому направили вертолет из Литвы и восемь суден.

Источник в морских спасательных службах сообщил, что пожар удалось локализовать. Все пассажиры, уточнил он, эвакуированы из машинного отделения – их собрали в безопасном месте.

«Паники никакой на борту нет», – уточнил он.