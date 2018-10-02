Дуров прокомментировал утечку данных в Telegram

Утечка IP-адресов пользователей Telegram во время аудиовызовов коснулась менее одной десятитысячной звонков, заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

Дуров написал в своем канале в Telegram, что версия мессенджера для компьютера, «которая используется менее чем в 0,01% вызовов Telegram, была единственной платформой, на которой эта настройка (по отключению одноранговых звонков) отсутствовала», передает РИА «Новости».

Однако «благодаря исследователю, который указал на это, мы сделали работу Telegram Desktop совместимой с остальными нашими приложениями».

Он пояснил, что во время однорангового (P2P) вызова оба устройства, с которых совершается звонок, должны знать IP-адреса друг друга. Из-за того, что вызов совершается напрямую без использования дополнительных серверов, качество и скорость передачи аудиоданных повышаются.

Теперь же во всех приложениях Telegram есть возможность отключить P2P.

Ранее издание Engadget сообщило, что специалист в области безопасности Дхирадж Мишра обнаружил утечки в Telegram. Компания устранила проблему в двух последних обновлениях мессенджера.

За свою находку Мишра получил около 2,3 тыс. долларов.

Напомним, в августе Роскомнадзор объявлял о начале тестирования новой технологии, которая позволит эффективно блокировать Telegram в России. Глава экспертной группы по криптовалютам Торгово-промышленной палаты Герман Клименко заявлял, что у ведомства нет оснований прекращать блокировку мессенджера.

До этого стало известно, что Telegram обновил политику конфиденциальности и теперь может раскрыть IP-адрес и номер мобильного телефона пользователя при получении судебного решения, подтверждающего, что пользователь подозревается в терроризме.