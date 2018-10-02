Дуров прокомментировал утечку данных в Telegram

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2 октября, вторник  |  Последнее обновление — 09:30  |  vz.ru
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Крымский мост открывает дорогу бизнесу и конкуренции

Крымский мост снова радует – теперь водителей фур и грузовиковФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Открытие в мае Крымского моста для легковых автомобилей уже принесло полуострову ощутимый экономический эффект. Туристов в этом году тьма. Теперь мостовой переход начал принимать счастливых водителей большегрузов. Сможет ли это событие остановить рост или даже снизить цены на продукты в Крыму, чего ждут многие крымчане и гости? Подробности...
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Меркель хочет, чтобы Европа управлялась из Берлина и Парижа

Ангела Меркель хочет сделать Евросоюз более управляемымФото: Yves Herman/Reuters
Ангела Меркель предложила создать в Евросоюзе свой Совет безопасности — в том числе и для преодоления трудностей при принятии решений по санкциям в отношении России. Неважно, что сейчас имеет в виду германский канцлер – проблемы с продлением санкций или же затруднения с началом их отмены. Важнее то, что Германия снова пытается перейти к следующему этапу евроинтеграции: к упрочению единства и управляемости Евросоюза. Получится ли это у Берлина? Подробности...
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В Москве напутствовали школьников-бизнесменов

«Я вам немножко завидую», – сказал Кириенко, обращаясь к молодым участникам бизнес-конкурсаФото: Владимир Гердо/ТАСС
Уверенно принимать решения, масштабно смотреть на вещи и не бояться идти к цели – такие навыки получили молодые предприниматели, участники конкурса «Мой первый бизнес». Теперь их место в образовательной программе займут новые начинающие бизнесмены: в Москве стартовал второй сезон этого состязания школьников-бизнесменов, в который будет вовлечено уже полмиллиона ребят из России и зарубежья. Подробности...
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Зачем Западу признавать неконституционные итоги плебисцита в Македонии

Македонцы четыре месяца протестовали против самого факта проведения референдума, и им удалось сделать его результаты недействительнымиФото: VALDRIN XHEMAJ/EPA/ТАСС
В Македонии из-за не соответствующей требованиям конституции явки провалился референдум о переименовании страны. Тем не менее США, НАТО и ЕС уже успели расценить итоги плебисцита как успех. Почему Запад так заинтересован в смене государственного наименования Македонии и зачем ему так нужна эта страна в евроатлантических структурах? Подробности...
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Кто ответит за гибель людей в Петербурге

Кипяток из разорвавшейся трубы размыл асфальт, из-за чего пострадали два автомобиляФото: Валентин Егоршин/ТАСС
В первые сутки начала отопительного сезона в разных частях Санкт-Петербурга прорвало теплотрассы с кипятком. В Адмиралтейском районе инцидент привел к гибели двух молодых людей и провалу двух автомобилей во дворе дома. В чем причина трагедии и кто должен ответить перед родственниками погибших молодых людей?  Подробности...
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Советский Союз трагически погиб от убожества

Дометий Завольский, историк-архивист
Чем дальше, тем больше складывается впечатление, что сегодняшние воздыхатели по «красному проекту» – люди отнюдь не большого мира (хоть бы и потерпевшего крушение). Их мир мал и на глазах продолжает съёживаться. Подробности...
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Либеральная демократия – это последняя из священных коров

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Деление на «либералов» и «консерваторов» в наши дни выглядит архаичным. Возникает простой вопрос – что охраняют нынешние консерваторы? И о какой именно свободе говорят современные либералы – так, чтобы их можно было отличить от демократов или социалистов? Подробности...
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Остановите музыку, умер Азнавур

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Когда-то Азнавура нарекли «самым любопытным человеком в мире». До того он не раз бывал «самым работящим», «самым простодушным», «самым бескорыстным» и «самым непредсказуемым». Ключевое слово здесь – «самый». Подробности...
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    Что может предложить Сирия туристам из России

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      Ушел из жизни певец Шарль Азнавур

      Великий французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Он до последних дней вел активную концертную деятельность и незадолго до кончины вернулся из турне по Японии. «Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения», – сказал певец Лев Лещенко
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      Чудовищное землетрясение и цунами в Индонезии унесли сотни жизней

      Более 830 погибших, тысячи зданий превращены в руины, хаос и разрушения. Так выглядит индонезийский остров Сулавеси после более чем 7-балльного землетрясения, вызвавшего цунами с волнами до пяти метров в высоту
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      Пассажирский самолет скатился в океан в Микронезии

      Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Air Niugini, который совершал посадку в аэропорту штата Чуук Микронезии, не рассчитал размеров взлетно-посадочной полосы и скатился в океан. Воздушное судно остановилось в воде примерно в 150 метрах от аэропорта
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        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          Дуров прокомментировал утечку данных в Telegram

          2 октября 2018, 08:27

          Текст: Наталья Ануфриева

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          Утечка IP-адресов пользователей Telegram во время аудиовызовов коснулась менее одной десятитысячной звонков, заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

          Дуров написал в своем канале в Telegram, что версия мессенджера для компьютера, «которая используется менее чем в 0,01% вызовов Telegram, была единственной платформой, на которой эта настройка (по отключению одноранговых звонков) отсутствовала», передает РИА «Новости».

          Однако «благодаря исследователю, который указал на это, мы сделали работу Telegram Desktop совместимой с остальными нашими приложениями».

          Он пояснил, что во время однорангового (P2P) вызова оба устройства, с которых совершается звонок, должны знать IP-адреса друг друга. Из-за того, что вызов совершается напрямую без использования дополнительных серверов, качество и скорость передачи аудиоданных повышаются.

          Теперь же во всех приложениях Telegram есть возможность отключить P2P.        

          Ранее издание Engadget сообщило, что специалист в области безопасности Дхирадж Мишра обнаружил утечки в Telegram. Компания устранила проблему в двух последних обновлениях мессенджера.

          За свою находку Мишра получил около 2,3 тыс. долларов.

          Напомним, в августе Роскомнадзор объявлял о начале тестирования новой технологии, которая позволит эффективно блокировать Telegram в России. Глава экспертной группы по криптовалютам Торгово-промышленной палаты Герман Клименко заявлял, что у ведомства нет оснований прекращать блокировку мессенджера.

          До этого стало известно, что Telegram обновил политику конфиденциальности и теперь может раскрыть IP-адрес и номер мобильного телефона пользователя при получении судебного решения, подтверждающего, что пользователь подозревается в терроризме.


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