Роскомнадзор запустил тестирование новой технологии для блокировки Telegram

Роскомнадзор тестирует новую технологию, которая позволит эффективно блокировать мессенджер Telegram и другие попавшие под запрет ресурсы.

Межведомственная комиссия из представителей ФСБ, Роскомнадзора, Министерства цифрового развития с 6 августа проводит лабораторные испытания российских систем анализа и фильтрации трафика, сообщает Reuters со ссылкой на протокол заседания ведомства. Испытания проводятся с использованием сети «Ростелекома» в городе Реутов.

Согласно протоколу, в ходе испытаний Роскомнадзор и ФСБ хотели проверить работу систем фильтрации трафика от разных российских компаний: «РДП.РУ», «АДМ Системы», «НТЦ Протей», DDoS-Guard, Napa Labs, Vas Experts и концерна «Автоматика», входящего в госкорпорацию Ростех.

Совладелец «НТЦ Протей» Антон Пинчук подтвердил факт испытаний. По его словам, компания отказалась от участия в проекте.

«Задача была поставлена масштабная, а сроки для подготовки совсем небольшие. В рамках испытаний на сети «Ростелекома» от DPI хотели распознавания и возможности блокировки практически всех известных сетевых протоколов на канале более чем в 1 тбит/с. Наша DPI успешно работает на сетях многих операторов связи, но под более конкретные задачи», – рассказал он.

Специалист отметил, что конкретных коммерческих предложений от Роскомнадзора в отношении лучшей по итогам тестирования DPI не озвучивалось. «Идея ведомства состоит в том, чтобы найти эффективное решение для анализа, фильтрации и блокировки, которым можно было бы оснастить сети операторов по всей стране», – добавил Пинчук.

Источник, близкий к Роскомнадзору, и топ-менеджер другой компании-разработчика DPI подтвердили, что по итогам испытаний российские власти намерены выбрать лучшую систему блокировки. Впоследствии ФСБ и Роскомнадзор должны дать задачу по доработке системы, если это будет необходимо.

Источники рассказали Рейтер, что испытания систем в «Ростелекоме» должны были закончиться 20 августа, однако сроки тестирования были увеличены. «Первые DPI-системы тесты не прошли, испытания остальных перенесли», – отметил один из собеседников.

Ранее глава экспертной группы по криптовалютам Торгово-промышленной палаты Герман Клименко заявил, что у Роскомнадзора нет оснований прекращать блокировку Telegram.

Во вторник стало известно о том, что мессенджер Telegram обновил политику конфиденциальности и теперь может раскрыть IP-адрес и номер мобильного телефона пользователя при получении судебного решения, подтверждающего, что пользователь подозревается в терроризме.