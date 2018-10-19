Поезд в Индии врезался в толпу, десятки жертв

Поезд врезался в толпу людей в Индии, в результате трагедии погибло по меньшей мере 50 человек, сообщил член индийского парламента Партап Синх Баджва.

Политик заявил, что жертвы трагедии наблюдали за фейерверками, которые запустили в честь религиозного праздника 19 октября, сообщает Associated Press

Amritsar train accident video pic.twitter.com/hb9Q3f9qL6 — Satinder pal singh (@SATINDER_13) 19 октября 2018 г.

Люди заняли железнодорожные пути на окраине города Амритсара, расположенного в штате Пенджаб.