Назван серьезный недостаток российского «супероружия»

Лазерный комплекс «Пересвет» способен бороться с беспилотниками промышленного и кустарного производства, однако только в идеальных метеоусловиях, заявил директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

«При благоприятных условиях среды, когда нет ни тумана, ни песчаной бури, ни осадков, то есть в идеальных условиях, лазерные комплексы достаточно эффективны для уничтожения беспилотников», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что любая база и любой объект, который нужно защитить, должны в перспективе иметь лазерные средства поражения.

Также он отметил, что кроме ограничений по погоде есть требования к энергоустановкам – в полевых условиях развернуть необходимую мощность нелегко.

Ранее США пожаловались в ООН на российский боевой лазер «Пересвет». Эти комплексы поступили в войска и развернуты в местах дислокации.

Назначение лазера официально не называлось. Предполагается, что он выполняет задачи противовоздушной и противоракетной обороны.