Систему управления ракет «Союз-2» решили модернизировать

Систему управления на ракетах «Союз-2» модернизируют после аварии на «Союз-ФГ», сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«На «цифровых» носителях «Союз-2» будет внедрена дублирующая команда. Если механика не сработала, как в случае с «Союзом-ФГ», то через секунду-две после расчетного времени отделения бортовым компьютером будет подаваться команда на принудительное отделение «боковушек», – сказал источник РИА «Новости».

Однако такую систему не будут устанавливать на оставшихся до конца эксплуатации пяти ракетах «Союз-ФГ», так как в них используется система украинского производства.



Систему управления российского производства решено использовать в ракетах «Союз-2», разработка которых началась в начале 2000-х годов. На носители «Союз-2» планируется перенести все пуски по пилотируемой программе с 2020 года.



Ранее стало известно, что по поручению Рогозина будет доработана система управления ракет-носителей, чтобы исключить во время пуска процессы, не имеющие резервирования и дублирования.

Напомним, в четверг комиссия Роскосмоса вместе со следственными органами определили возможных виновных в том, что оказался поврежден один из датчиков ракеты-носителя «Союз-ФГ», из-за чего произошла авария 11 октября.