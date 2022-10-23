Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома?

В воскресенье истребитель Су-30СМ во время приемо-сдаточного полета упал на частный двухэтажный дом в микрорайоне Ново-Ленино на окраине Иркутска. В результате крушения погибли два летчика-испытателя, среди жителей города жертв нет. В пострадавшем здании проживает пять человек, в момент крушения их не было дома, пояснил в своем Telegram-канале мэр Иркутска Руслан Болотов.

Площадь пожара после падения самолета составила 200 квадратных метров, сообщили в главном управлении МЧС по Иркутской области. После крушения самолета без света остались не менее 150 зданий. К вечеру электроснабжение школ, других социальных объектов и жилых было восстановлено, сообщил ТАСС. «Вместе с губернатором Игорем Кобзевым находимся на месте... Подготовили пункт временного размещения для жителей, если кому-то понадобится помощь», – проинформировал мэр города Болотов.

На месте катастрофы работает бригада Следственного комитета, по распоряжению главы СК Александра Бастрыкина в Иркутск направлена бригада следователей-криминалистов из центрального аппарата ведомства. Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК – «Нарушение безопасности эксплуатации движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Как пояснили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), многоцелевой истребитель Су-30СМ принадлежал Иркутскому авиазаводу. Самолет выполнял приемо-сдаточный полет (контрольное испытание, по итогам которого принимается решение о готовности к использованию), и не имел на борту боекомплекта. Для расследования катастрофы в ОАК создана комиссия, в работе которой примут участие специалисты предприятий авиационной промышленности и профильных институтов.

Отметим, что это уже вторая авиакатастрофа за прошедшую неделю. В понедельник в Ейске (Краснодарский край) при наборе высоты потерпел крушение истребитель-бомбардировщик Су-34 – также рухнувший в жилом квартале. По данным Минобороны, самолет взлетал с военного аэродрома и выполнял учебно-тренировочный полет. Причиной падения стало возгорание одного из двигателей при взлете. Экипаж катапультировался. В результате крушения в Ейске 13 человек погибли, 19 пострадали, повреждения получили 72 квартиры. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала обстоятельства авиакатастрофы в Ейске.

Возможной причиной участившихся воздушных аварий стало общее увеличение числа полетов боевой авиации – что, в свою очередь, связано со специальной военной операцией, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

«Боевая авиация активно летает не только в зоне СВО, но и по всей стране. Едва ли не каждый день поступают новости об учениях ВКС. Но чем больше полетов, тем выше риски возникновения всякого рода нештатных ситуаций», – заметил эксперт. Гусаров указал, что не только в России, но и на Западе стали более частыми полеты военных самолетов – и оказывается причиной похожих инцидентов. «В середине прошлой недели в американском штате Юта разбился истребитель F-35 ВВС США», – напомнил Гусаров. Причина инцидента не разглашается, но судя по имеющимся сообщениям, самолет потерпел крушение при вылете с авиабазы.

Чем больше летают, тем выше вероятность случаев отказов техники,

вновь отметил Гусаров. По его мнению, этим обстоятельством можно объяснить тот факт, что инцидент с Су-30 близ Иркутска произошел менее чем через неделю после крушения Су-34 в Ейске.

Близость аэродрома к городу вновь оказалась роковой

Катастрофа в сибирском городе – не первое происшествие подобного рода. Гусаров напомнил, что в декабре 1997 года транспортный самолет ВВС России Ан-124 рухнул на жилые дома окраинного микрорайона Авиастроителей и полностью разрушился. Тогда погибли 72 человека - 14 пассажиров и девять членов экипажа, а также 49 человек на земле. Расследование катастрофы Ан-124 показало, что при вылете транспортника из иркутского аэропорта у самолета на высоте 66 метров отказали три из четырех двигателей.

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«Самолеты разные, между событиями прошло несколько десятков лет», – отметил Гусаров. Общей чертой можно считать то, то в обоих случаях произошло падение на жилой дом. «Проблема понятна – города разрослись, вплотную приблизились к аэродрому, и сейчас сплошь и рядом имеет место ситуация, когда самолеты (и военные и гражданские) взлетают в сторону населенных пунктов. Эту ситуацию уже никак не изменить – ни населенные пункты не переместить, ни аэродромы», – подчеркнул собеседник.

Ранее, комментируя авиакатастрофу в Ейске, Гусаров указывал, что жилая застройка в городе находится близко к аэродрому. Похоже обстоит дело и в Иркутске, отметил сейчас собеседник. «Если с аэродромом Иркутского авиазавода ситуация еще более-менее приемлема, то городской аэропорт располагается прямо около жилых кварталов, – подчеркнул Гусаров. – Были обсуждения – не следует ли вообще закрыть аэропорт и перенести его на новое место. Одно дело, когда самолет падает, условно говоря, на кукурузное поле, а другое – когда есть риск падения на жилую застройку, а это как правило многоэтажки».

В советское время была категорически запрещена застройка в зоне аэродромов без согласования с авиационными властями, подчеркнул Гусаров. «Но за прошедшие три десятилетия бесконтрольная застройка стала обычной практикой», – посетовал собеседник.

Версия: летчики могли потерять сознание во время полета

Непосредственная причина падения Су-30СМ пока не выяснена. Вместе с тем, в ряде СМИ, в частности, в издании Readovka, появились предположения о том, что экипаж истребителя мог потерять сознание. Согласно этим, не подтвержденным, сообщениям, испытательный полет выполняли два Су-30, но в ходе полета один из истребителей перестал выходить на связь с землей и в течение 20 минут не отвечал на запросы. Первый самолет приблизился к Су-30, не выходившему на связь, и летчики увидели, что экипаж находится в бессознательном состоянии, и предположительно задохнулись – такую версию озвучило издание «Московский комсомолец».

Летчик-инструктор, майор ВВС и мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов не исключает, что экипаж мог потерять сознание из-за кислородного голодания. «Надо посмотреть какая высота была. Если больше четырех тысяч, то уже нужно кислородное оборудование. Его проверяют при вылете. Если его там не было, кислорода, то человек засыпает. Как в горах при нехватке кислорода», – сказал Красноперов порталу «Подъем».

Заслуженный военный летчик России, генерал-майор в отставке Владимир Попов, впрочем, скептически оценил вероятность возникновения проблем с кислородом на высоте менее 5 километров. «Кислородное голодание экипажа может наступить на высотах более пяти тысяч метров, но подобное происходит крайне редко», – заметил Попов в комментарии «МК». Пилот обычно контролирует момент, если происходит какой-либо сбой в системе подачи кислорода, указал эксперт.

Кроме того, в кабине находились два летчика, которые при выполнении задания всегда контролируют друг друга, напомнил Попов. «Один должен был что-то почувствовать и предупредить другого», – подчеркнул эксперт.

По оценке Попова, одновременная потеря сознания сразу у обоих членов экипажа все же могла произойти, но «только в случае каких-либо резко наступивших технических неисправностей кислородного оборудования». Кроме того, теоретически кислородное голодание могло наступить из-за нарушения подготовки к полету – «например, не надели маски или плохо их подтянули». Но этот вариант маловероятен, ведь полет исполняли опытные летчики-испытатели, подчеркнул Попов.