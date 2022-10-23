Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

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23 октября, воскресенье  |  Последнее обновление — 18:20  |  vz.ru
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Запад рано хоронит энергетическую мощь России

Американские эксперты заранее перекрыли российские поставки газа и нефти в ЕС Кирилл Кухмарь/ТАСС
Международное экономическое агентство (МЭА), отражающее точку зрения коллективного Запада, пророчит России колоссальные убытки от разрыва энергетических связей с Европой. По мнению главы МЭА, от этих убытков нашу страну не спасет даже Китай. Однако стоит ли верить этим апокалиптическим прогнозам и куда Россия сможет продавать свои энергоносители?  Подробности...
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Украинский режим вновь доказал свое родство с фашизмом

Украинцам прививают языковой шовинизм Zuma/ТАСС
Полностью «искоренить» на Украине русский язык призывают руководящие представители киевского режима. Русский, как известно, является родным для миллионов украинских граждан. Но самое парадоксальное, что свой родной язык уничтожить хотят именно те соратники Зеленского, для которого он также является родным. Как такое произошло? Подробности...
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Новая космическая группировка должна изменить жизнь каждого россиянина

Так выглядят спутники группировки «Сфера» Гавриил Григоров/ТАСС
Россия начала реализацию колоссального космического проекта под названием «Сфера». Первый спутник этой орбитальной группировки запущен 22 октября с космодрома Восточный. Почему эти спутники настолько важны для России, какие функции они должны будут выполнять и что для полного воплощения этих задач еще придется сделать на Земле? Подробности...
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Финляндия расплачивается за энергоразрыв с Россией

Закупки Финляндией электричества в России прекращены REUTERS/Vesa Moilanen/Lehtikuva
Финляндия, которая десятилетиями была образцом нейтралитета, пошла на самые радикальные меры по разрыву торговых отношений с Россией. Прекратились закупки газа, леса и электроэнергии. Последствия не заставили себя долго ждать – инфляция разогналась, а жителей предупреждают о возможных отключениях электричества в их домах.  Подробности...
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Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
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Русские ракеты вбомбят Украину в каменный век

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Известная военная поговорка гласит: дилетанты изучают тактику, а профессионалы – логистику. Уничтожение военной логистики Украины – верный путь к победе и свержению киевского режима, существование которого напрямую зависит от западных военных поставок. Подробности...
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Порнократия XXI века правит в европейском доме

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Максим Соколов, публицист
Деятельность Лизаветы, Анналены, Урсулы, Борреля etc., несомненно, является порнографией, последствия которой будущим ремонтникам европейского дома придется очень долго расхлебывать. Подробности...
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Рублефикация – какие у рубля перспективы в новую эпоху

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Кубатбек Рахимов, исполнительный директор Центра стратегических решений «Аппликата», эксперт клуба «Валдай»
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На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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Бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом

Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
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    Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

    К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома
    		   23 октября 2022, 18:20
    Фото: Дмитрий Емчук/ТАСС
    Текст: Михаил Мошкин

    Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома?

    В воскресенье истребитель Су-30СМ во время приемо-сдаточного полета упал на частный двухэтажный дом в микрорайоне Ново-Ленино на окраине Иркутска. В результате крушения погибли два летчика-испытателя, среди жителей города жертв нет. В пострадавшем здании проживает пять человек, в момент крушения их не было дома, пояснил в своем Telegram-канале мэр Иркутска Руслан Болотов.

    Площадь пожара после падения самолета составила 200 квадратных метров, сообщили в главном управлении МЧС по Иркутской области. После крушения самолета без света остались не менее 150 зданий.  К вечеру электроснабжение школ, других социальных объектов  и жилых  было восстановлено, сообщил ТАСС. «Вместе с губернатором Игорем Кобзевым находимся на месте... Подготовили пункт временного размещения для жителей, если кому-то понадобится помощь», – проинформировал мэр города Болотов.

    На месте катастрофы работает бригада Следственного комитета, по распоряжению главы СК Александра Бастрыкина в Иркутск направлена бригада следователей-криминалистов из центрального аппарата ведомства. Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК – «Нарушение безопасности эксплуатации движения и эксплуатации воздушного транспорта».

    Как пояснили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), многоцелевой истребитель Су-30СМ принадлежал Иркутскому авиазаводу. Самолет выполнял приемо-сдаточный полет (контрольное испытание, по итогам которого принимается решение о готовности к использованию), и не имел на борту боекомплекта. Для расследования катастрофы в ОАК создана комиссия, в работе которой примут участие специалисты предприятий авиационной промышленности и профильных институтов.

    Отметим, что это уже вторая авиакатастрофа за прошедшую неделю. В понедельник в Ейске (Краснодарский край) при наборе высоты потерпел крушение истребитель-бомбардировщик Су-34 – также рухнувший в жилом квартале. По данным Минобороны, самолет взлетал с военного аэродрома и выполнял учебно-тренировочный полет. Причиной падения стало возгорание одного из двигателей при взлете. Экипаж катапультировался. В результате крушения в Ейске 13 человек погибли, 19 пострадали, повреждения получили 72 квартиры. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала обстоятельства авиакатастрофы в Ейске.

     

    Возможной причиной участившихся воздушных аварий стало общее увеличение числа полетов боевой авиации – что, в свою очередь, связано со специальной военной операцией, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

    «Боевая авиация активно летает не только в зоне СВО, но и по всей стране. Едва ли не каждый день поступают новости об учениях ВКС. Но чем больше полетов, тем выше риски возникновения всякого рода нештатных ситуаций», – заметил эксперт. Гусаров указал, что не только в  России, но и на Западе стали более частыми полеты военных самолетов – и оказывается причиной похожих инцидентов. «В середине прошлой недели в американском штате Юта разбился истребитель F-35 ВВС США», – напомнил Гусаров. Причина инцидента не разглашается, но судя по имеющимся сообщениям, самолет потерпел крушение при вылете с авиабазы.

    Чем больше летают, тем выше вероятность случаев отказов техники,

    вновь отметил Гусаров. По его мнению, этим обстоятельством можно объяснить тот факт, что инцидент с Су-30 близ Иркутска произошел менее чем через неделю после крушения Су-34 в Ейске.

    Близость аэродрома к городу вновь оказалась роковой

    Катастрофа в сибирском городе – не первое происшествие подобного рода. Гусаров напомнил, что в декабре 1997 года транспортный самолет ВВС России Ан-124 рухнул на жилые дома окраинного микрорайона Авиастроителей и полностью разрушился. Тогда погибли 72 человека - 14 пассажиров и девять членов экипажа, а также 49 человек на земле. Расследование катастрофы Ан-124 показало, что при вылете транспортника из иркутского аэропорта у самолета на высоте 66 метров отказали три из четырех двигателей.

    «Самолеты разные, между событиями прошло несколько десятков лет», – отметил Гусаров. Общей чертой можно считать то, то в обоих случаях произошло падение на жилой дом. «Проблема понятна – города разрослись, вплотную приблизились к аэродрому, и сейчас сплошь и рядом имеет место ситуация, когда самолеты (и военные и гражданские) взлетают в сторону населенных пунктов. Эту ситуацию уже никак не изменить – ни населенные пункты не переместить, ни аэродромы», – подчеркнул собеседник.

    Ранее, комментируя авиакатастрофу в Ейске, Гусаров указывал, что жилая застройка в городе находится близко к аэродрому. Похоже обстоит дело и в Иркутске, отметил сейчас собеседник. «Если с аэродромом Иркутского авиазавода ситуация еще более-менее приемлема, то городской аэропорт располагается прямо около жилых кварталов, – подчеркнул Гусаров. – Были обсуждения – не следует ли вообще закрыть аэропорт и перенести его на новое место. Одно дело, когда самолет падает, условно говоря, на кукурузное поле, а другое – когда есть риск падения на жилую застройку, а это как правило многоэтажки».

    В советское время была категорически запрещена застройка в зоне аэродромов без согласования с авиационными властями, подчеркнул Гусаров. «Но за прошедшие три десятилетия бесконтрольная застройка стала обычной практикой», – посетовал собеседник.

    Версия: летчики могли потерять сознание во время полета

    Непосредственная причина падения Су-30СМ пока не выяснена. Вместе с тем, в ряде СМИ, в частности, в издании Readovka, появились предположения о том, что экипаж истребителя мог потерять сознание. Согласно этим, не подтвержденным, сообщениям, испытательный полет выполняли два Су-30, но в ходе полета один из истребителей перестал выходить на связь с землей и  в течение 20 минут не отвечал на запросы. Первый самолет приблизился к Су-30, не выходившему на связь, и летчики увидели, что экипаж находится в бессознательном состоянии, и предположительно задохнулись – такую версию озвучило издание «Московский комсомолец». 

    Летчик-инструктор, майор ВВС и мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов не исключает, что экипаж мог потерять сознание из-за кислородного голодания. «Надо посмотреть какая высота была. Если больше четырех тысяч, то уже нужно кислородное оборудование. Его проверяют при вылете. Если его там не было, кислорода, то человек засыпает. Как в горах при нехватке кислорода», – сказал Красноперов порталу «Подъем».

    Заслуженный военный летчик России, генерал-майор в отставке Владимир Попов, впрочем, скептически оценил вероятность возникновения проблем с кислородом на высоте менее 5 километров. «Кислородное голодание экипажа может наступить на высотах более пяти тысяч метров, но подобное происходит крайне редко», – заметил Попов в комментарии «МК». Пилот обычно контролирует момент, если происходит какой-либо сбой в системе подачи кислорода, указал эксперт.

    Кроме того, в кабине находились два летчика, которые при выполнении задания всегда контролируют друг друга, напомнил Попов. «Один должен был что-то почувствовать и предупредить другого», – подчеркнул эксперт.

    По оценке Попова, одновременная потеря сознания сразу у обоих членов экипажа все же могла произойти, но  «только в случае каких-либо резко наступивших технических неисправностей кислородного оборудования». Кроме того, теоретически кислородное голодание могло наступить из-за нарушения подготовки к полету –  «например, не надели маски или плохо их подтянули». Но этот вариант маловероятен, ведь полет исполняли опытные летчики-испытатели, подчеркнул Попов.
     
     
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