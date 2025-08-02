Сейчас культ воина снова на восходящей спирали. Быть менеджером уже не модно, а «охранники» снова могут реализовать свое внутреннее мужское начало так, что это вызывает в обществе гордость, а не ухмылку. Старый мир менеджеров в полукедах и прочих тиктокарей шестого разряда этому сопротивляется.0 комментариев
ВС России поразили места хранения украинских БПЛА
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам хранения украинских БПЛА.
Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 132 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО сбиты управляемая авиабомба и 338 беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 74 186 беспилотников, 624 ЗРК, 24 418 танков и других бронемашин, 1 584 боевые машины РСЗО, 28 103 орудия полевой артиллерии и минометов, 39 015 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.
ВС России за неделю нанесли семь групповых ударов по ВПК и военным аэродромам Украины.
В четверг сообщалось, что ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК и аэродрому ВСУ. За день до этого они поразили транспортную инфраструктуру ВСУ, а до этого ВС поразили военный аэродром ВСУ.