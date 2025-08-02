ВС России поразили места хранения украинских БПЛА

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 132 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО сбиты управляемая авиабомба и 338 беспилотников.

Всего с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 74 186 беспилотников, 624 ЗРК, 24 418 танков и других бронемашин, 1 584 боевые машины РСЗО, 28 103 орудия полевой артиллерии и минометов, 39 015 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

ВС России за неделю нанесли семь групповых ударов по ВПК и военным аэродромам Украины.

В четверг сообщалось, что ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК и аэродрому ВСУ. За день до этого они поразили транспортную инфраструктуру ВСУ, а до этого ВС поразили военный аэродром ВСУ.