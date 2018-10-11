Работу сборщиков ракет-носителей решили снимать на видео

Роскосмос введет дополнительный инструментальный контроль и видеофиксацию работ по сборке ракет-носителей, сообщили источники.

«Экипировка рабочих и контролеров должна быть дополнена видеорегистраторами, запись с которых будет храниться весь период эксплуатации собираемого изделия вплоть до его утилизации», – сообщил один из источников РБК со ссылкой на поручение главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

По его словам, решение принято после поездки Рогозина в самарский ракетно-космический центр «Прогресс», где находятся фрагменты потерпевшей аварию ракеты-носителя «Союз-ФГ».

Также источники издания отметили, что в монтажно-испытательных корпусах космодромов планируется установить лазерное оборудование для обеспечения высокой точности сборки крупных конструкций.



По поручению Рогозина будет доработана система управления ракет-носителей, чтобы исключить во время пуска процессы, не имеющие резервирования и дублирования.

В пресс-службе Роскосмоса информацию источников подтвердили.

«Такое поручение дано генеральным директором Дмитрием Рогозиным всем производителям ракетно-космической техники, в том числе РКЦ «Прогресс», – сообщили там.

Напомним, в четверг комиссия Роскосмоса вместе со следственными органами определили возможных виновных в том, что оказался поврежден один из датчиков ракеты-носителя «Союз-ФГ», из-за чего произошла авария 11 октября.

Ранее стало известно, что первый пуск после аварии ракеты «Союз» планируется провести 25-26 октября с космодрома Плесецк.

Американский астронавт Ник Хейг, переживший аварию, рассказывал об уровне подготовки российских спасателей.