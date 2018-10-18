Выживший при аварии «Союза» астронавт НАСА оценил навыки российских спасателей

Американский астронавт Ник Хейг, выживший после аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ», рассказал директору НАСА Джиму Брайденстайну об уровне подготовки российских спасателей.

По словам астронавта, после приземления экипаж «Союза» пытался принять решение, оставаться в капсуле и ждать спасателей или самим попытаться выбраться, передает ТАСС.

«Уже через минуту после того, как мы оказались на земле, они [команда спасателей] сказали, что видят нас, примерно через 10-20 минут прибудут», – сказал Хейг, добавив, что буквально через несколько минут кто-то стучал в стекло, показывая жест «ОК», после чего люк открыли.

«Я был просто потрясен их реакцией», – признался астронавт НАСА.

«Я думаю, что никогда не осознавал, что у них есть три пары спасателей-парашютистов, которые спрыгнули к нам с самолета, который кружил неподалеку, чтобы оказаться рядом с нами как можно скорее», – поделился впечатлениями Хейг с руководителем НАСА.

«Надо полагать, что они тренировали это (поведение в нештатной ситуации) все время, но у них не было реальной практики в течение 35 лет. И то, как они отреагировали, показало, как серьезно они относятся к своим обязанностям и работе», – подчеркнул американский астронавт.

Брайденстайн в свою очередь высоко оценил подготовку команды российских спасателей, отметив, что вся команда – и русские, и американцы – испытала «невероятное облегчение и радость», когда поняла, что экипаж не пострадал.

Накануне командир корабля «Союз МС-10» Алексей Овчинин дал оценку действиям американского напарника.

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