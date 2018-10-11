Отец Нурмагомедова позвал Макгрегора в Дагестан

Отец российского бойца Хабиба Нурмагомедова Абдулманап пригласил Конора Макгрегора на турнир по самбо в Дагестан, простив за оскорбления.

«Почетным гостем приглашаю еще раз на турнир нашего близкого друга Олега Тактарова и Макгрегора. Я сказал, что все оскорбления ему прощаю! Надо быть милосердным», – приводит ФАН заявление Нурмагомедова, сделанное в прямом эфире в Facebook.

Во вторник тренер ирландского бойца Конора Макгрегора заявлял, что тот заинтересован в проведении боя-реванша с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым.

Ранее Хабиб Нурмагомедов рассказывал о «не самом приятном» разговоре с отцом после боя против ирландца Конора Макгрегора.

Отец российского спортсмена говорил, что прощает Макгрегора за все его оскорбления.