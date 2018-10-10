Названа дата возможного боя-реванша между Нурмагомедовым и Макгрегором

Ирландец Конор Макгрегор заинтересован в проведении боя-реванша с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым; поединок может пройти 16 марта, сообщил тренер ирландского бойца Джон Кавана.

«Будет это бой против Хабиба Нурмагомедова или другого противника – в любом случае мы рассматриваем вариант с 16 марта в канун Дня святого Патрика в США. Есть много вариантов летом, в частности, в рамках International Fight Week в июле», – передает РИА «Новости» выступление Каваны в эфире шоу JRE MMA Show.

Тренер рассказал, что не видит в Макгрегоре желания проводить бой с кем-то еще, кроме Нурмагомедова.

«Энтони Петтис и Тони Фергюсон – это отличные бойцы, но не уверен, что Конор заинтересован в любом другом бое, кроме как против Хабиба. Мысль о реванше с ним вызывает в Коноре настоящий огонь», – сказал он.

По его словам, уже через несколько минут после боя Макгрегор просил главу UFC Дану Уайта организовать матч-реванш.

По мнению Каваны, Макгрегор проиграл из-за того, что, готовясь к бою, они сделали основной упор на оборонительные действия, хотя ирландцу характерен атакующий стиль.

Напомним, в 6 октября Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором и защитил титул чемпиона UFC. После победы россиянин в ответ на провокации вступил в драку за пределами ринга.

На прошлой неделе атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) временно отстранила Нурмагомедова и Макгрегора из-за инцидента, произошедшего после их боя.