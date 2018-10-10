Нурмагомедов рассказал о беседе с отцом из-за драки после боя с Макгрегором

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о «не самом приятном» разговоре с отцом после боя против ирландца Конора Макгрегора.

«Да, это была не самая приятная беседа в моей жизни. В своей манере он объяснил мне все. Абсолютно все. Это мы с ним сделали домашнюю работу. Это надо было. Я сам отец двоих детей, я все понимаю», – заявил Нурмагомедов «Коммерсанту».

В то же время боец отметил, что отец оценил его поведение на пресс-конференции перед боем, когда Нурмагомедов сдержал свои эмоции, несмотря на то, что ирландский боец постоянно провоцировал Хабиба высказываниями о его семье и религии.

«Мне очень тяжело было. Просто невероятно. Но я справился. Мне отец поставил за это пять с плюсом. Я не помню, когда заслуживал такую оценку от отца», – рассказал Нурмагомедов.

Боец также рассказал, что не жалеет о своем прыжке в зал после боя с ирландцем Конором Макгрегором.

Напомним, Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором и защитил титул чемпиона UFC. Однако после победы он принял участие в потасовке, возникшей из-за провокаций со стороны команды ирландца. Впоследствии Нурмагомедов извинился за свое поведение.

Президент Владимир Путин также прокомментировал его прыжок в зал к команде Макгрегора после боя.