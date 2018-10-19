Ракеты для следующих пусков привезли на Байконур

Ракеты «Союз-2.1», предназначенные для пусков в декабре и феврале, доставлены на Байконур.

«На Байконур из Самары прибыл железнодорожный состав, которым на космодром были доставлены две ракеты-носителя «Союз»: «Союз-2-1б», предназначенная для намеченного на 27 декабря египетского спутника EgyptSat-A, и «Союз-2-1а», которая 8 февраля 2019 года должна будет вывести на орбиту грузовой корабль «Прогресс МC-11», – сказал источник РИА «Новости».

Он отметил, что пуски пройдут с 31-й площадки космодрома Байконур.

EgyptSat-A – спутник детального дистанционного зондирования Земли, который должен быть выведен на орбиту высотой 500-800 километров. Он будет вести съемку в видимом и инфракрасном спектрах.

В четверг комиссия Роскосмоса вместе со следственными органами определили возможных виновных в том, что оказался поврежден один из датчиков ракеты-носителя «Союз-ФГ», из-за чего произошла авария 11 октября.

Ранее стало известно, что первый пуск после аварии ракеты «Союз» планируется провести 25-26 октября с космодрома Плесецк.