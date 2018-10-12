Волкер солгал о причинах церковного раскола на Украине

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер обвинил в расколе украинской церкви РПЦ, которая, по его мнению, «благословляла танки РФ на войну с Украиной».

«Российская церковь благословляла танки перед войной с Украиной, что отдалило украинских людей. Не думаю, что Россия полностью понимала эффект, который это произвело на сознание и психику украинцев. Одно важное замечание, это было непостижимо пять лет назад. Единственная причина, по которой украинцы захотели свою собственную церковь – это исключительно из-за оккупации территории и убийства украинцев», – заявил Волкер во время выступления в Атлантическом совете Вашингтона.

При этом Волкера не смутило, что на Украине давно существует противостояние канонической церкви с раскольнической, пишет РИА «Новости». До последнего времени раскольников не хотела признавать ни одна из канонических церквей.

Московский патриархат и в частности УПЦ МП неоднократно подчеркивали свою миротворческую миссию в ситуации с войной в Донбассе. Так, при содействии церкви освобождались украинские силовики из плена ополченцев без предварительных условий.

В 2014 году митрополит Онуфрий прямо призывал «прекратить братское кровопролитие».

«В Киеве наши монахи становились между враждующими сторонами и прекращали бойню», – говорил он.

В Московском патриархате отмечали, что «обращение к нравственному авторитету Украинской православной церкви, объединяющей украинцев по обе стороны противостояния, является реальным средством достижения национального примирения на Украине».

УПЦ МП неоднократно проводила крестные ходы ради примирения враждующих сторон, которые были массовыми, но крайне негативно встречались националистическими группировками на Украине.

В то же время глава «Украинской православной церкви Киевского патриархата» Филарет позволял себе воинственные заявления: в частности, он выражал уверенность в «победе» Украины в «войне» с Россией.

В понедельник священный синод Русской православной церкви признал невозможным общение с Константинопольским патриархатом.

Теперь верующие РПЦ не смогут участвовать в крещениях, венчаниях и отпеваниях в храмах Константинопольского патриархата.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что Варфоломей «затевает провокации» на Украине при прямой поддержке Вашингтона. По его мнению, Волкер поддерживает решение Константинопольского патриарха.