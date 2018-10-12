Волкер солгал о причинах церковного раскола на Украине

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18 октября, четверг  |  Последнее обновление — 21:28  |  vz.ru
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Киев готовится уничтожить одно из важнейших бытовых достижений СССР

Киевские ТЭЦ на самом деле вырабатывают электричество. А теплогенерация – это просто подарок жителям городаФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Отрицание советского опыта на Украине, похоже, дошло до одного из самых важных достижений СССР – централизованного отопления. Киевский мэр Кличко полагает, что «локальная теплогенерация намного эффективнее», и ссылается в этом на США и Европу. Может быть, он действительно прав и в России тоже стоило бы отказаться от централизованного отопления? Подробности...
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Стремление к справедливости становится главным требованием общества

Видео из магнитогорской психбольницы возмутило как общество, так и власти Фото: кадр из видео
На фоне керченского кошмара остались почти незамеченными новости из Челябинской области. Между тем там разгорелся скандал вокруг возмутительного поведения санитаров в психбольнице Магнитогорска. Последовала быстрая реакция властей всех уровней. Эта история показательна тем, что подтверждает все более явную тенденцию: запрос на справедливость становится главным фактором как общественных настроений, так и всей нашей внутриполитической жизни. Подробности...
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Поможет ли ужесточение оружейного контроля избежать новых трагедий

Политики и общественники призывают усилить контроль за оборотом огнестрельного оружия Фото: t.me/EV112/Global Look Press
После массового убийства в колледже Керчи вновь встал вопрос о том, как не допустить повторения подобных трагедий. Власти обещают разработать соответствующие меры, главная из которых – ужесточение законодательства в сфере регулирования оборота огнестрельного оружия. Способен ли строгий контроль за оружием решить проблему убийств в школах и вузах? Подробности...
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Удастся ли США остановить восстановление Сирии

США хотят любыми способами затруднить и затормозить восстановление СирииФото: Abdalrhman Ismail/Reuters
США пригрозили России и Ирану санкциями за участие в восстановлении разрушенной войной Сирии. Россия неоднократно призывала мировое сообщество оказать Сирии материальную и гуманитарную помощь, но сейчас на это готова лишь ограниченная группа стран. Подействуют ли новые американские угрозы и какова истинная подоплека действий Вашингтона? Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Мы исчерпали лимит соблазна, когда едва не лишились Родины

Андрей Бабицкий, журналист
Отличия от Запада, которые есть у России, настолько существенны, что поступиться своей природой большинство из нас не готовы. И либералам стоит смириться с этим. Это теперь навсегда. Подробности...

Плебс в Москве будет убран под землю

Петр Шкуматов, общественный деятель
Авторитетные чеченские бизнесмены предложили ввести платный въезд в Москву. С каким же остервенением миллиардеры хотят отгородиться от обычных людей. Они получают удовольствие от отсутствия нас вокруг них. Подробности...
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Трагедия в Керчи – проблема системная

Сергей Лукьяненко, писатель
Если родители не смогли, не имели на это времени и сил – в голове будет всё что угодно. А экстремистских организаций, тусовок, групп – вся Сеть полна. А каких-то вдохновляющих перспектив юноша не видит. И запретить продажу оружия – не выход. Подробности...
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      В керченском колледже сработало взрывное устройство

      На первом этаже политехнического колледжа Керчи – в столовой – прогремел взрыв. В обеденное время там находились десятки человек. По предварительным данным, погибли не менее десяти человек, порядка полусотни ранены. В качестве причины взрыва называется неустановленное взрывное устройство
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          Волкер солгал о причинах церковного раскола на Украине

             18 октября 2018, 20:59
          Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
          Текст: Анастасия Норина

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          Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер обвинил в расколе украинской церкви РПЦ, которая, по его мнению, «благословляла танки РФ на войну с Украиной».

          «Российская церковь благословляла танки перед войной с Украиной, что отдалило украинских людей. Не думаю, что Россия полностью понимала эффект, который это произвело на сознание и психику украинцев. Одно важное замечание, это было непостижимо пять лет назад. Единственная причина, по которой украинцы захотели свою собственную церковь – это исключительно из-за оккупации территории и убийства украинцев», – заявил Волкер во время выступления в Атлантическом совете Вашингтона.

          При этом Волкера не смутило, что на Украине давно существует противостояние канонической церкви с раскольнической, пишет РИА «Новости». До последнего времени раскольников не хотела признавать ни одна из канонических церквей.

          Московский патриархат и в частности УПЦ МП неоднократно подчеркивали свою миротворческую миссию в ситуации с войной в Донбассе. Так, при содействии церкви освобождались украинские силовики из плена ополченцев без предварительных условий.

          В 2014 году митрополит Онуфрий прямо призывал «прекратить братское кровопролитие».

          «В Киеве наши монахи становились между враждующими сторонами и прекращали бойню», – говорил он.

          В Московском патриархате отмечали, что «обращение к нравственному авторитету Украинской православной церкви, объединяющей украинцев по обе стороны противостояния, является реальным средством достижения национального примирения на Украине».

          УПЦ МП неоднократно проводила крестные ходы ради примирения враждующих сторон, которые были массовыми, но крайне негативно встречались националистическими группировками на Украине.

          В то же время глава «Украинской православной церкви Киевского патриархата» Филарет позволял себе воинственные заявления: в частности, он выражал уверенность в «победе» Украины в «войне» с Россией.

          В понедельник священный синод Русской православной церкви признал невозможным общение с Константинопольским патриархатом.

          Теперь верующие РПЦ не смогут участвовать в крещениях, венчаниях и отпеваниях в храмах Константинопольского патриархата.

          Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что Варфоломей «затевает провокации» на Украине при прямой поддержке Вашингтона. По его мнению, Волкер поддерживает решение Константинопольского патриарха.


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