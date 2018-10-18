Путин объяснил, почему Россия ничего не боится

Страна с такой территорией и таким населением, как Россия, вообще ничего не боится, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».

«Каких проблем мы не боимся? Никаких! Мы вообще ничего не боимся. Страна с такой территорией, с населением, готовым жизнь отдать за Отечество, с этим ничего никто не может поделать», – заявил он.

Он добавил, что благодаря мощной армии и патриотизму Россия может чувствовать себя спокойно, передает РИА «Новости».

«Мы точно совершенно, это очевидный факт, эксперты это понимают, осознают, мы обогнали всех наших, так скажем, партнеров и конкурентов в этой сфере. Высокоточного гиперзвукового оружия пока ни у кого нет. Некоторые планируют испытать его через полтора-два года, а у нас на вооружении стоит. Это высокотехнологичное современное оружие, в этом смысле мы чувствуем себя уверенно», – сказал Путин.

Напомним, в марте в ходе послания Федеральному Собранию Путин рассказал о новых российских системах вооружения, в частности о новейшем ракетном комплексе «Сармат», гиперзвуковой системе «Кинжал» и системе «Авангард».

В сентябре президент поручил разработать новые виды вооружения.