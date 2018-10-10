Стало известно об увлечении керченского стрелка химией

Студент Владислав Росляков, устроивший стрельбу и взрыв в Керченском политехническом колледже, усиленно занимался химией и играл в страйкбол, сообщают источники.

«Установлено, что Росляков состоял в страйкбольной команде, хорошо знал химию, предположительно, сам изготовил взрывчатые вещества на основе аммиачной селитры. Однако по месту его жительства правоохранительные органы не обнаружили запрещенных предметов», – сказал источник, передает «Интерфакс».

По его словам, также удалось установить, что перед тем, как совершить преступление, Росляков удалил компрометирующую информацию из своих аккаунтов в соцсетях.

«Все его аккаунты явно были подчищены незадолго до трагедии. Однако люди, которые с ним общались, говорят о том, что он вел себя «тревожно», но никто на это не реагировал», – добавил собеседник.

Ранее анализ записей камер видеонаблюдения позволил установить маршрут Рослякова, а также восстановить момент покупки им патронов в оружейном магазине.