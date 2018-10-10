Стал известен маршрут керченского стрелка

Маршрут студента, устроившего стрельбу в керченском политехническом колледже, восстановили по записям с камер видеонаблюдения.

Владислав Росляков перелез через забор, чтобы незаметно попасть на территорию колледжа. Он также проигнорировал главный вход и прошел в здание через запасную дверь, передает телеграм-канал Mash.

Студент поднялся на второй этаж и зашел в закрытый на ремонт туалет. Он переоделся, достал оружие, потом пошел по этажам.

Тогда в здании работали 52 камеры. Видеозаписи, которых очень много, сейчас просматривают специалисты.

После первых выстрелов вахтерша нажала тревожную кнопку, но это уже не могло помочь.

Ранее в четверг в ЧОП «Альфа» сообщали, что на вахте политехнического колледжа в Керчи в день нападения сидела пожилая женщина.

В оружейном магазине рассказали о покупке Владислава Рослякова, появилось видео с камер наблюдения.

В среду Владислав Росляков взорвал бомбу и устроил стрельбу в керченском политехническом колледже. Жертвами нападения стали 20 человек. Стрелок также покончил с собой.

В пятницу состоится общегородская панихида по жертвам стрельбы в Керчи. Погибшим выделили особое место для захоронения.