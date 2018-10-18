УЕФА отстранил «Рубин» от участия в еврокубках на один сезон

УЕФА запретил участвовать «Рубину» в еврокубках на сезон, такое решение было принято судебной палатой Союза европейских футбольных ассоциаций.

«Рубин» исключен из следующего турнира УЕФА, в который пробьется по результатам на внутренней арене в течение двух следующих сезонов», – сообщается на сайте УЕФА.

Отмечается, что дело в отношении казанской команды было открыто «в связи с нарушением условий мировых соглашений в области финансового «фэйр-плей».

Решение по «Рубину» может быть обжаловано в спортивном арбитражном суде, говорится в релизе организации.