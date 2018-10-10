Соседка рассказала о жестокости Рослякова

Соседка Владислава Рослякова, устроившего стрельбу в керченском колледже, рассказала, что молодой человек всегда отличался жестокостью.

«С детства он был жестоким: склонность к оружию, постоянно стрелялки. У меня был с ним инцидент, когда он попал пульками в ноги. С самого детства были какие-то странности», – сказала RT девушка-подросток, отметив замкнутость Рослякова.

По ее словам, у отца молодого человека также были странности. «Сам по себе был психически неуравновешенным человеком, странные вещи постоянно говорил, выходил на улицу с саблей», – добавила соседка.

Она отметила, что мать Рослякова она почти не знала, однако, по словам родителей, женщина ходила в секту и водила туда сына.

Ранее сообщалось, что Росляков вырос в не самой благополучной семье – отец-инвалид не жил с семьей, мать работала санитаркой в онкобольнице. Она считалась членом крымской секты «Свидетели Иеговы*», внесенной в прошлом году в список экстремистских организаций.

В среду Владислав Росляков взорвал бомбу и устроил стрельбу в керченском политехническом колледже. Жертвами нападения стали 19 человек. Сам стрелок также покончил с собой.