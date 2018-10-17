Глава ЕП прокомментировал возможность переноса даты Brexit

Председатель Европарламента Антонио Таяни по итогам своего выступления на саммите ЕС в Брюсселе выразил мнение, что отложить дату выхода Великобритании из состава Евросоюза, который намечен на 29 марта 2019 года, невозможно.

По словам Таяни, стороны должны достичь соглашения до установленной даты выхода Великобритании из ЕС. При этом он выразил сомнение в возможности переноса даты Brexit, передает ТАСС.

Таяни сообщил, что до конца года в Европарламенте пройдет заседание по оценке состояния переговоров с Великобританией.

Ранее стало известно, что Евросоюз предложил Британии остаться в Таможенном союзе ЕС на неопределенный срок.

Отметим, по словам экс-главы МИД Соединенного Королевства Бориса Джонсона, переговоры с ЕС оказались для Британии выбором между развалом и порабощением.