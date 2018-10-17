Путин показал президенту Египта Aurus

После переговоров президент России Владимир Путин показал своему коллеге из Египта Абдул-Фаттаху Ас-Сиси новую линейку российских автомобилей Aurus.

На «Сочи автодром» президенты двух стран поехали на лимузине, сделанного на базе модели «Сенат», которую использует российский лидер, пишет РИА «Новости».

На автодроме Путину и Ас-Сиси представили и другие модели автомобильного семейства Aurus: короткобазный седан «Сенат» и минивэн «Арсенал».

Для того чтобы опробовать новый седан в действии, российский и египетский президенты совершили поездку по трассе.

По итогам встречи Путин сообщил, что договорился о восстановлении регулярного авиасообщения с Египтом.

Ранее были раскрыты секреты производства президентского «Кортежа», в который войдут несколько видов средств передвижения линейки Aurus. Над проектом работает Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ).