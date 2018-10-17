Путин рассказал о стремлении восстановить авиасообщение с Египтом

Россия будет стремиться к возобновлению чартерного и регулярного авиасообщения с Египтом, заявил президент Владимир Путин.

Путин пояснил, что Египет принимает необходимые меры для обеспечения безопасности в авиасфере, передает РИА «Новости».

Также Путин сообщил, что договорился с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси о восстановлении регулярного авиасообщения между странами в полном объеме.

Путин и Ас-Сиси встретились в Сочи. Ранее президент Египта говорил, что хочет поговорить с Путиным о восстановлении прямого авиасообщения между странами и возобновления турпотока из России.

Напомним, отмена авиасообщения между двумя странами произошла после того, как 31 октября 2015 года на Синайском полуострове потерпел крушение российский самолет A321.