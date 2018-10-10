Одногруппники рассказали о керченском убийце

Владислав Росляков, который в среду убил 19 человек в политехническом колледже в Керчи, был тихим, но на первом курсе всегда носил с собой нож, рассказали его одногруппники.

Они отмечают, что Росляков был тихим, держался сам по себе, его никто не обижал. При этом один из одногруппников сообщил, что на первом курсе Росляков всегда носил с собой нож, сообщает RT.

Росляков учился на четвертом курсе колледжа.

Глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, со ссылкой на представителей колледжа рассказал, что Росляков не отличался агрессией, получал стипендию и не был замечен полицией, передает РИА «Новости».

В среду Росляков расстрелял учеников и преподавателей колледжа, затем взорвал бомбу. Погибли 19 человек, десятки ранены. Тело Рослякова было обнаружено в колледже – предполагается, что он покончил жизнь самоубийством.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «теракт», но затем переквалифицировали его на «убийство».

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших. В Крыму объявлен трехдневный траур.