На место взрыва в Керчи отправили военных

Свыше 200 военнослужащих и около 10 единиц техники отправились из Южного военного округа (ЮВО) к техникуму в Керчи, в котором произошел взрыв, сообщили в пресс-службе ЮВО.

«Более 200 военнослужащих Южного военного округа и около 10 единиц тяжелой техники по указанию командующего войсками Южного военного округа направлены для оказания помощи аварийным службам города Керчь по расчистке завала на месте взрыва политехнического техникума по улице Войкова, дом 1», – уведомляет пресс-служба, передает ТАСС.

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в колледже в Керчи произошел взрыв неустановленного взрывного устройства.

По предварительным данным, в результате взрыва погибли 10 человек и пострадало около 50.