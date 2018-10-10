Польша заявила о дешевизне американского газа по сравнению с российским

Сжиженный природный газ (СПГ) из США обойдется Польше почти на 30% дешевле, чем российский газ, который страна получает сейчас, сообщили в польской нефтегазовой компании PGNiG.

«20 с чем-то процентов дешевле. Почти 30% дешевле, чем российский газ. Я понимаю, что вы удивлены, но такой мы делаем бизнес», – цитирует главу PGNiG Петра Вожняка РИА «Новости».

Он также сообщил, что Польша намерена заключить новые контракты на поставку СПГ.

«Мы еще не сказали в этом деле последнего слова и еще скоро объявим об очередных успехах», – отметил он.

По его словам, страна сейчас ориентируется на собственную добычу и импорт СПГ. Дело в том, что в 2022 году заканчивается контракт на поставку газа с Газпромом. «Мы должны найти альтернативу для того, чтобы заполнить пустоту», – пояснил он.

Ранее в среду польская PGNiG и американская Venture Global LNG договорились о поставке в Польшу 2 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) ежегодно.

В июне прошлого года Польша приняла первый танкер с СПГ из США. При этом Варшава оказалась недовольна тем, что американский СПГ существенно дороже поставляемого Газпромом голубого топлива.

В то же время в Польше критикуют сотрудничество России и Германии в реализации проекта «Северный поток – 2».