Экс-министр обороны Польши обвинил Россию и Германию в сговоре

Сотрудничество России и Германии в реализации проекта «Северный поток – 2» рассчитано на то, чтобы «задушить» Польшу, заявил бывший министр обороны страны Антони Мачеревич.

«Германия проводит политику союза с Россией и они сообща хотят затянуть петлю на нашей шее с помощью «Северного потока – 2». Они хотят задушить как Польшу, так и Центральную Европу, и навсегда поставить в зависимость от собственной экономической и политической мощи», – цитирует РИА «Новости» интервью Мачеревича телеканалу TVP1.

По его мнению, Польша имеет шанс остаться независимым государством, если «Северный поток – 2» не будет завершен или если в стране появятся американские военные базы.

«Мы должны понимать, что по обоим этим вопросам только США оказывают поддержку Польше», – сказал он.

В частности он отметил значимость фонда американского миллиардера Джорджа Сороса «Открытое общество».

Ранее премьер-министр немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг называла строительство «Северного потока – 2» «правильным решением» для Германии.

На прошлой неделе сенатор Алексей Пушков сообщал, что «Северный поток – 2» выгоден Варшаве, так как Польша, планирующая покупать у Германии дешевый газ, на самом деле будет покупать российский.

Польша неоднократно выступала против «Северного потока – 2», называя его политическим, а не экономическим проектом. Однако другие страны Европы, и в первую очередь Германия, не согласны с Варшавой в такой оценке газопровода.