Пушков увидел в заявлении Польши признание выгоды «Северного потока – 2» для страны

Польша собирается покупать у Германии дешевый газ, а на самом деле российский, поставленный в эту страну; все это указывает на то, что «Северный поток – 2» выгоден Варшаве, заявил сенатор Алексей Пушков.

«Глава МИД Польши заявил, что она будет покупать «самый дешевый газ, возможно, из Германии». А поскольку своего газа у немцев нет, то это означает, что поляки будут покупать у них российский. И это для них будет выгодно. Вывод: на деле «Северный поток – 2» интересам Польши не угрожает», – заявил Пушков в своем Twitter.

Польша неоднократно выступала против «Северного потока – 2», называя его политическим, а не экономическим проектом. Однако другие страны Европы, и в первую очередь Германия, не согласны с Варшавой в такой оценке газопровода.