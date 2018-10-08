Кабмин Германии объяснил необходимость «Северного потока – 2»

В свете растущей потребности Германии в газе «Северный поток – 2» имеет смысл, заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Мартина Фитц.

«Мы приобретаем газ у разных государств – из России, Великобритании, Норвегии и Нидерландов. Потребность Германии в природном газе будет в ближайшие годы, предположительно, расти. Поэтому правительство считает, что «Северный поток – 2» – один из тех проектов, которые имеют смысл», – передает ее слова ТАСС.

Берлин неоднократно озвучивал свою позицию по этому газопроводу. Так, в конце сентября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что «Северный поток – 2» – это экономический и никак не связанный с политикой проект.

Напротив, покупку сжиженного природного газа из США, что Вашингтон представляет как альтернативу российскому газу, в Германии признают невыгодной.