Глава МИД Германии отреагировал на слова Трампа о зависимости от России

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас опроверг слова американского президента Дональда Трампа о зависимости страны от энергопоставок из России.

«Это не было чем-то новым, и это не было сюрпризом», – цитирует Мааса Deutsche Welle.

По его словам, приведенные Трампом аргументы и «якобы подтверждающие их факты» не соответствуют действительности.

«Зависимости Германии от России не существует, тем более в энергетической сфере», – сказал он.

Строительство газопровода «Северный поток – 2», заверил он, – это не связанный с политикой экономический проект.

Во вторник президент США Дональд Трамп в ходе выступления на дискуссии Генассамблеи ООН заявил, что Германия окажется полностью зависимой от энергопоставок из России, если не изменит свой курс. Делегация ФРГ посмеялась над Трампом после его заявления.

Замглавы МИД Александр Грушко заявлял, что США оказывают серьезное давление на европейские страны в вопросах энергосотрудничества с Россией.