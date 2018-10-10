Германию призвали вернуться к тесному партнерству с Россией

Премьер-министр немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг выразила уверенность, что у России и Германии «есть общие интересы, чтобы вновь вернуться к тесному партнерству».

В своей статье для журнала Wirtschaftswoche Швезиг назвала «чушью» утверждения о том, что из-за газопровода «Северный поток – 2» Германия якобы попадет в полную зависимость от России, указав, что в надежных поставках заинтересованы обе стороны, а Германия и впредь будет получать большую часть требуемой энергии из других источников, передает РИА «Новости».

«Страна должна сама решить, где и каким путем она берет необходимые энергоносители», – подчеркнула немецкий политик.

Она назвала строительство «Северного потока – 2» «правильным решением» для Германии, поскольку «для надежного энергообеспечения нужен дополнительный источник газа».

При этом Швезиг раскритиковала противников строительства газопровода, отметив, что «некоторые критики преследуют (...) собственные экономические интересы».

Напомним, в понедельник председатель правления Германо-российского форума Маттиас Платцек заявил, что проект «Северный поток – 2» может стать основополагающим фактором для отношений двух стран.