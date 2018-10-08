В Германии оценили роль «Северного потока – 2» в отношениях с Россией

Председатель правления Германо-российского форума Маттиас Платцек заявил, что проект «Северный поток – 2» может стать основополагающим фактором для отношений двух стран.

По словам Платцека, в последние годы отношения между Москвой и Берлином ухудшились и стали прохладнее.

«Сейчас мы должны смотреть, где мы можем найти совпадающие интересы, чтобы по меньшей мере вновь добиться большей предсказуемости... Я больше не говорю о партнерстве, дружбе или подобных вещах. Мне очень жаль, но эти времена прошли», – сказал Платцек в интервью Deutschlandfunk, передает РИА «Новости».

«Северный поток – 2 может действительно стать ключевым проектом для наших отношений», – добавил Платцек.

Ранее 8 октября кабмин Германии объяснил необходимость «Северного потока – 2» возрастающей потребностью страны в газе.

Председатель правления Газпрома Алексей Миллер 7 октября сообщил, что этот проект профинансирован на 70%.